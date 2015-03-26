В Узбекистан прибыла миссия наблюдателей от ШОС

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошла встреча с делегацией Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прибывшей в Республику во главе с генеральным секретарем Дмитрием Мезенцевым для наблюдения за ходом предстоящих в нынешнее воскресенье выборов Президента Республики Узбекистан. В состав Миссии наблюдателей от ШОС входит 12 человек, представляющих государства-члены ШОС.

В ходе встречи председатель ЦИК М.Абдусаломов ознакомил гостей с проделанной работой в рамках реализации Программы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы государства, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

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