В ЦИК Узбекистана приняли главу миссии наблюдателей от СНГ

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошла встреча с главой миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств председателем Исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Встреча была посвящена обсуждению итогов деятельности миссии за 12 дней ее пребывания в Республике по наблюдению за ходом организации проведения предстоящих 29 марта выборов Президента Республики Узбекистан.

Так, в ходе мониторинга избирательного процесса долгосрочные наблюдатели от СНГ провели встречи в Центральной избирательной комиссии, Министерстве иностранных дел, Верховном суде, Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, предвыборных штабах кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.

Также долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Хорезмской, Андижанской, Джизакской, Наманганской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской областях и городе Ташкенте.

Всего члены миссии посетили более 120 участковых избирательных комиссий, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

В состав миссии СНГ входят 72 наблюдателя, представляющих Азербайджанскую Республику, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, а также Исполнительный комитет СНГ.

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