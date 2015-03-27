



"Судьбу человека" показали в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Классику мирового кино показали во вторник, 24 марта, в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. В рамках программы проведения показов художественных и документальных фильмов, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь прошел просмотр и обсуждение фильма "Судьба человека". Участниками кинолектория стали учащиеся общеобразовательных учреждений города Ташкента, курсанты и волонтеры РЦНК. Фильм "Судьба человека" поставлен советским режиссёром Сергеем Бондарчуком по одноименному рассказу писателя Михаила Шолохова в 1959 году. Картина была удостоена главного приза на Московском кинофестивале того же года и вошла в золотой фонд мирового кинематографа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи