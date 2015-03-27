Открытие древней цивилизации с Галиной Долгой

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Презентация романа-дилогии ташкентской писательницы Галины Долгой "Шепот Черных Песков" прошла 24 марта в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, сообщает пресс-служба РЦНК.

Галина Долгих, победительница Международного литературного конкурса на открытом фестивале книги в 2012 году, свою книгу о пятой цивилизации Древнего мира посвятила российскому археологу, доктору исторических наук, уроженцу Ташкента Виктору Сарианиди.

Стоит сказать, что благодаря ему в Бактрии и Маргиане были найдены следы ранее известной лишь по надписи на Бехистунской скале страны Маргуш, что позволило взглянуть по-новому на развитие и историю древневосточных культур (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс – центральноазиатский очаг древней культуры эпохи бронзы).

Книга была выпущена издательским домом "Салам" в 2014 году.

Участниками дискуссии стали ученые-историки, активисты исторического клуба при РЦНК и студенты колледжей и лицеев Ташкента, студенческая молодежь.

В рамках презентации романа-дилогии "Шепот черных песков", автор открыла участникам встречи историю замысла своего произведения, познакомила с исторической составляющей романа, представила прототипов персонажей древнего Маргуша.

Писательница с большим удовольствием отвечала на многочисленные вопросы заинтересовавшихся ребят и подарила экземпляры своей книги на память.

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