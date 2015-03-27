Глава МИД Узбекистана и генсек ШОС провели встречу

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Дмитрием Мезенцевым, пребывающим в стране во главе Миссии наблюдателей от ШОС на предстоящих 29 марта выборах Президента Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимодействия и обсудили ход подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации, сообщает МИД Узбекистана.

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