



Глава миссии наблюдателей от ОИС посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой Миссии наблюдателей Организации исламского сотрудничества на выборах Президента Узбекистана, директором политического департамента ОИС Али Аболхассани Шахрезой. В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам, обсудили перспективы развития многостороннего взаимодействия в рамках ОИС, а также рассмотрели практические вопросы подготовки к проведению в Узбекистане 43-й сессии Совета министром иностранных дел ОИС, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи