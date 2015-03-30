Право голоса на выборах главы государства реализовали свыше 18 миллионов узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. По итогам состоявшихся 29 марта в Узбекистане выборов Президента страны свыше 18 миллионов 928 тысяч граждан страны из 20 миллионов 798 тысяч 52 избирателей (более 91 процента) реализовали свое право голоса за будущее государства.

Такие данные были приведены на состоявшемся накануне в 22.00 брифинге для представителей прессы и международных наблюдателей в Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

На встрече глава ЦИК Республики М.Абдусаломов сообщил, что выборы прошли в строгом соответствии с национальным законодательством без каких-либо нарушений.

После закрытия избирательных участков в присутствии международных наблюдателей проводится подсчет голосов избирателей, предварительные итоги которого будут объявлены сегодня в середине дня.

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