Предварительные итоги выборов Президента в Узбекистане: лидирует Ислам Каримов

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Республиканском пресс-центре по освещению выборов Президента Республики Узбекистан прошла пресс-конференция, на которой были объявлены предварительные итоги состоявшегося накануне общегосударственного голосования.

На встрече было объявлено, что в голосовании приняли участие 18 миллионов 942 тысяч граждан (20 миллионов 798 тысяч 52 граждан, имеющих право голоса), что составляет 91,08 процентов от общего числа избирателей, внесенных в списки.

После обработки 100% бюллетеней были получены следующие данные: за Ислама Каримова отдали свои голоса 17 миллионов 122 тысячи 577 избирателей, или 90,39 процента от общего числа избирателей, за Наримона Умарова – 389 тысяч 24 человека, или 2,05 процента избирателей, за Акмаля Саидова – 582 тысячи 688, или 3,08 процента избирателей, за Хотамжона Кетмонова – 552 тысячи 309, или 2,92 процента избирателей.

Тем не менее, в настоящее время Центризбирком рассматривает протоколы и другие документы, предоставленные окружными избирательными комиссиями. В соответствии с Законом "О выборах Президента Республики Узбекистан" все они, а в случае необходимости - и материалы отдельных участковых избирательных комиссий, будут еще раз тщательно проверяться Центризбиркомом. Лишь после этого Центральная избирательная комиссия примет решение по итогам выборов, о котором будет объявлено не позднее установленного законом срока - в 10-дневный срок после выборов, то есть до 8 апреля.

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