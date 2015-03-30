



Посол КНР нанес визит в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта Министерство иностранных дел Узбекистана посетил с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайской повестки дня и график предстоящих двусторонних контактов, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит китайского посла в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 23 марта. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества, а также графика предстоящих узбекско-китайских контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи