Команда университета представит Наманган на Кубке "Камолот" по футболу

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Футболисты Наманганского госуниверситета стала победителем областного этапа Кубка "Камолот" по футболу. В турнире, прошедшем на минувшей неделе на базе спортшколы "Умид-Навбахор", приняли участие коллективы всех трех вузов области.

Команда университета сыграла вничью с парнями из инженерно-педагогического института – 1:1, а потом разгромила команду инженерно-технологического института – 4:0.

Оспорить победу в турнире у университетских футболистов могли в заключительном поединке ребята из инженерно-педагогического института. Они сумели также выиграть у технологов, но с более скромным счетом – 1:0.

В итоге по лучшей разнице мячей при одинаковом числе набранных очков первое место заняла команда НамГУ. Именно она получила путевку на региональный этап Кубка "Камолот". Он пройдет в апреле в Андижане. Соперниками наманганцев станут победители областных соревнований соседних областей Ферганской долины.

А республиканский финал состоится в мае, предположительно в Намангане.

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