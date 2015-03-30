Наманганец стал победителем международного турнира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Впервые теннисист из Намангана Хумоюн Султанов стал победителем международного турнира под эгидой ITF. Произошло это на соревновании, закончившемся в субботу в этом же городе. Помогли ему немного родные стены, но главным образом – возросшее мастерство.

Соперником Хумоюна в полуфинале стал литовец Роберт Вржезински. Тот, вчистую отдав первый сет, во втором сумел навязать наманганцу борьбу. Соперники обменялись выигранными геймами на своих подачах, а в пятом гейме Хумоюн наделал ошибок и отдал свою подачу. Впрочем, он тут же делает обратный брейк, и положение выравнивается. А потом Роберт "поплыл" – начать палить по аутам либо в сетку. Хумоюну надо было только не поддерживать такую игру. Это ему удалось, что и принесло победу – 6:2, 6:3.

Неплохо проявил себя и другой наманганский участник – Шаробиддин Абзалов. Он добрался до четвертьфинала, в котором уступил Зизу Бергсу из Бельгии. Зато на пару с Хумоюном он пробился в финал среди дуэтов. Сильнейшими здесь стали ташкентец Джурабек Каримов и белорус Владимир Дораш, переигравшие наманганских парней, – 7:5, 6:0.

Другим финалистом в одиночном разряде стал Джурабек Каримов, полуфиналист юношеского открытого чемпионата Австралии. Фаворит турнира в четвертьфинале двух сетах обыграл белоруса Михаила Халяка – 6:1, 7:6, а в полуфинале – бельгийца Зизу Бергса – 6:4, 6:4.

Финальный матч ожидался с огромным интересом. Но он не состоялся – Джурабек Каримов почувствовал себя плохо еще вечером и не восстановился к субботе. Таким образом Хумоюн Султанов стал чемпионом ввиду отказа соперника. Жаль, конечно, что матч не был сыгран.

Зато настоящий спектакль любителем тенниса подарили девушки-финалистки – британка Георгина Эксон и россиянка Настя Потапова. 13-летняя Настя играла на удивление очень мощно и буквально подавила островитянку – 6:0, 6:2.

После игры Настя не скрывала эмоций: "Это было потрясающе: сыграть финал за час – это, конечно, классно. Я рада".

Впервые приехавшая в Наманган спортсменка похвалила организацию турнира, была приятно удивлена местной базой для развития тенниса. Оказалось, что несмотря на юный возраст, Настя побеждает в турнирах ITF в третий раз. Ранее она завоевывала первое место в Израиле и Австрии. В ближайшее время планирует победить в двух аналогичных турнирах в Болгарии. Как отметили российские тренеры, на эту девушку возлагают большие надежды, в ней видят восходящую звездочку, чуть не уровня Марии Шараповой.

Ну а наманганские поклонники тенниса в свою очередь лелеют мечту увидеть Хумоюна Султанова в числе лучших игроков мира.

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