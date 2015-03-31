Обсуждены вопросы развития туризма в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 31 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена обзорная встреча, посвященная ходу реализации международных договоров Республики Узбекистан в сфере туризма, в том числе в области подготовки кадров, а также перспективы дальнейшего совершенствования правовой базы.

Для участия встречи были приглашены представители верхней и нижней палат Олий Мажлиса, ведомств внешних экономических связей, инвестиций и торговли, юстиции, по делам культуры и спорта, высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Национальной компании "Узбектуризм", Института стратегических и межрегиональных исследований, Университета мировой экономики и дипломатии и Ташкентского государственного экономического университета, сообщает МИД Узбекистана.

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