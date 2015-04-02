



Наблюдатели от Ирана посетили внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля делегация миссии международных наблюдателей от Исламской Республики Иран в сопровождении Посла Ирана в Ташкенте Али Мардани Фарда посетила Министерство иностранных дел Узбекистана. В ходе встречи были обсуждены итоги работы миссии по мониторингу состоявшихся 29 марта выборов Президента Республики Узбекистан, а также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи