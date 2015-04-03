



У главы МИД Узбекистана появился новый заместитель



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. 2 апреля Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан был представлен вновь назначенный заместитель министра Анвар Насыров. Новый заместитель руководителя внешнеполитического ведомства ранее работал начальником Управления МИД по сотрудничеству со структурами Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества – Национальным координатором Республики Узбекистан по делам ШОС, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи