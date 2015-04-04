Наманганский каратист готовится к чемпионату мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. На чемпионате мира в Москве по карате выступит студент Папского медицинского колледжа Хусаир Мирзаобидов.

Право это он завоевал на турнире на Кубок хокимията и прокурора Самаркандской области в минувшем году, заняв третье место в ката и первое – в кумите. За эти достижения Хусаир был награжден похвальной грамотой Федерации фудокан карате-до Узбекистана.

Помимо этого, талантливый спортсмен стал еще и пятикратным чемпионом страны, неоднократно был призером соревнований на Кубок Узбекистана, победителем многих соревнований, имеет черного пояса 1-го дана по фудокан карате-до.

Хусаир Мирзаобидов оттачивает спортивное мастерство под руководством тренера Жамшидбека Эрметова, периодически пополняя свою богатую коллекцию почетных грамот и медалей.

День у него расписан по секундам: утром усиленная зарядка, после занятий в колледже – обязательная тренировка, куда тренеру удается впрессовать и разминку, работу на гибкость и технику, порой кроссы и силовые упражнения.

Первый раз чемпионом Узбекистана и победителем турнира на Кубок Узбекистана он стал в 2009 году, в чемпионате следующего года поразил всех отличным исполнением ката и победой в кумите. Норматив черного пояса 1-го дана он выполнил пару лет назад на соревнованиях в Ташкенте.

Специалисты отмечают прекрасную гибкость, благодаря которой он может нанести удар ногой из любого положения, отличную реакцию и силу удара, умение предвидеть действия противника и оценить его возможности.

"На чемпионате мира в Москве соберутся хорошо подготовленные бойцы и надо усиленно заниматься, чтобы успешно противостоять им", – говорит Хусаир.

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