В Туракургане прикрыли подпольных маслоделов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. Производство самопального хлопкового масла наладил житель поселка Акташ Туракурганского района Наманганской области Комилжон А. Впрочем, незаконный "бизнес" процветал недолго.

Предприимчивого маслодела разоблачили сотрудники Туракурганского районного отдела департамента по борьбе с преступлениями в налоговой и валютной сфере, легализацией преступных доходов (ДБННВСЛПД) при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

"Как установило следствие, Комилжон А. самовольно подключился к системе энергоснабжения и гнал опасную для здоровья людей контрафактную продукцию. На этот счет имеется заключение экспертов", – рассказывает инспектор отдела областного управления ДБННВСЛПД Ахрор Тожиев. По его словам, горе-бизнесмен нанес районному предприятию электросетей ущерб примерно в 2 миллиона сумов.

В качестве вещественных доказательств были изъяты оборудование, тара, сырье на 1,14 млн. сумов. Также выясняются источники поступления сырья, что наверняка позволит вскрыть махинации, связанные с хищениями хлопковых семян с близлежащего хлопкоочистительного предприятия.

Ну, а в деле Комилжона А. точку поставил Чустский районный суд по уголовным делам. Он приговорил подпольного маслодела к длительному сроку лишения свободы.

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