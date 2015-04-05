В Намангане показали инновационные проекты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Договора почти на 400 миллионов сумов между научными учреждениями и субъектами производства были подписаны на прошедшей в четверг в Намангане выставке-презентации отраслевых инновационных разработок.

Она состоялась в рамках подготовки к 8-й Республиканской ярмарке инновационных идей, технологий и проектов.

На ярмарке технологий показали свои достижения специалисты из 20 научных учреждений и высших учебных заведений Ферганской долины. Посетители могли увидеть около ста разработок по эффективному использованию источников возобновляемой энергии, восстановлению и повышению плодородия почвы, обеспечению сельского населения питьевой водой, получению высоких урожаев фруктов, овощей и винограда.

Помимо деловых контактов, участники ярмарки познакомились с докладами ученых Академии наук Узбекистана о развитии источников возобновляемой энергии, актуальных проблемах химии, биологии и биотехнологий, новых композиционных материалах.

Как говорит руководитель Наманганского областного территориального центра инновационной деятельности и трансфера технологий профессор Рустамжон Муродов, такие выставки помогают внедрению новейших разработок в экономику, включая фермерские хозяйства и малые предприятия.

На выставке выступил хоким Наманганской области Баходир Юсупов.

Она была организована Комитетом по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, хокимиятом области, областным территориальным центром инновационной деятельности и трансфера технологий.

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