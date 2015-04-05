Благотворительная акция прошла в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Работники СП "Нестле Узбекистан" отметили в четверг праздник Навруз и Международный день смеха в детском доме № 26 "Мехрибонлик". Приятным сюрпризом для его воспитанников стали веселый концерт и сладкий стол.

Концерт начался с зажигательных узбекских мелодий "Лязги" и "Шиша". Воспитанники детского дома также блеснули талантами и показали несколько интересных номеров, в частности, всем понравилась юмористическая сценка – "Буйдоклар кузголони" ("Бунт парней, желающих жениться"), подготовленная под влиянием известного фильма "Бунт невесток".

Поразил всех навыками конферансье и блестящим знанием узбекского языка Никита Маилов. Сорвала шквал аплодисментов и юная танцовщица Ойдинахон Жураева, в развивающих веселых играх неплохую реакцию и собранность проявила и Ульяна Мирзомаликова.

"Мы приехали сюда исключительно по зову сердца для того, чтобы поднять настроение детям, создать для них добрую семейную обстановку, чего им тут явно не хватает. Для этого мы арендовали аппаратуру и инструменты, нашли талантливых самодеятельных артистов, которых у нас, оказывается, немало", – сказала менеджер по кадрам Нилуфар Иргашева.

Директор детского дома Дилором Абдурахимова поблагодарила гостей за помощь в организации праздника и доставленную радость. По ее словам, здесь действует около 15 кружков и спортивных секций, в том числе и пенчак силат, открытая при помощи председателя федерации этого вида единоборства Абдулло Ташбаева, фехтования, бокса и другие.

"СП "Нестле" проявило себя надежным спонсором и помогает нам во всем, его работники часто навещают ребят просто так. Кстати, пригласили на предприятие отметить День воды. Все это очень кстати во время школьных каникул, когда организация полезного досуга выходит на первый план", – заключает Дилором Абдурахимова.

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