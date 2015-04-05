advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
14.03.2019 / 03:09 msk / 05:09 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Намангане поставили спектакль о торговле людьми
05.04.2015 12:14

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Спектакль на весьма жизненную тематику – торговлю людьми – поставил Наманганский театр драмы и комедии имени Навои. Премьера его с успехом у публики прошла в пятницу.

Спектакль "Аёл кечирмайди!" ("Женщина не прощает") поставил режиссер Хайрулло Солиев по мотивам одноименной пьесы заслуженного деятеля искусств Рихсивоя Мухаммаджонова. В спектакле были задействованы лучшие актеры театра.

По сюжету, две женщины – Чарос и Нодира – попались на удочку современных работорговцев и оказались в сексуальном рабстве в странах Ближнего Востока. Пережив множество лишений, морально и физически надломленные женщины вернулись домой. Пережитая боль не дает им покоя, и в ходе лечения в реабилитационном центре они решили выступить на телевидении и обличить тех, кто обрек их на горе.

Любой женщине трудно простить тех, кто наживается на горе и слезах обманутых девушек, вот и тележурналистка Ойдин также близко к сердцу приняла их горе и решила помочь. Но она не ожидала, что и ей придется решать насущный вопрос: простить или не простить, и при этом резать по живому. Ведь речь неожиданно пошла о ее семейном счастье, детях.

Во время интервью женщины с плачем рассказывали о пережитом. Так, Чарос познакомилась с парнем, который обманул ее, положил ей в сумку 500 долларов и свел со своей знакомой, которая предложила девушке высокооплачиваемую работу в Турции. Правда, на дорожные расходы нужно было раскошелиться именно на 500 долларов.

Неожиданный поворот сюжета происходит в тот момент, когда женщины, описывая одного из виновных, вспомнили, как он хорошо знакомым журналистке движением поправляет волосы, потом прозвучало его имя – Самандар. Так звали и ее мужа.

"Я издалека его видела с женщиной, которая как две капли воды похожа на вас", – говорит одна из женщин и тут ошеломленная журналистка поняла, что речь идет о ее… муже, который обманывал ее и обрек на горе и лишение многих девушек, и она решила обличить его. Но перед этим героине предстоит пройти через психологический барьер.

"В последнее время мы подготовили несколько спектаклей, которые проходят с таким неожиданным эффектом. В частности, этот спектакль, заклеймивший торговлю людьми, проходит на ура", – говорит заместитель директора областного театра драмы и комедии им. Навои Кимёхон Рузиматова.

Сейчас в театре готовятся к Дню памяти и почестей 9 мая и Международному дню защиты детей. К этим датам будут поставлены специальные представления.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы РЦПДЦА Натальи Герман на международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"
Обзор прессы с 18 по 24 февраля
21.02.2019
Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на итоговом заседании международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"
Обзор прессы с 18 по 24 февраля
21.02.2019
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ