В Намангане поставили спектакль о торговле людьми

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Спектакль на весьма жизненную тематику – торговлю людьми – поставил Наманганский театр драмы и комедии имени Навои. Премьера его с успехом у публики прошла в пятницу.

Спектакль "Аёл кечирмайди!" ("Женщина не прощает") поставил режиссер Хайрулло Солиев по мотивам одноименной пьесы заслуженного деятеля искусств Рихсивоя Мухаммаджонова. В спектакле были задействованы лучшие актеры театра.

По сюжету, две женщины – Чарос и Нодира – попались на удочку современных работорговцев и оказались в сексуальном рабстве в странах Ближнего Востока. Пережив множество лишений, морально и физически надломленные женщины вернулись домой. Пережитая боль не дает им покоя, и в ходе лечения в реабилитационном центре они решили выступить на телевидении и обличить тех, кто обрек их на горе.

Любой женщине трудно простить тех, кто наживается на горе и слезах обманутых девушек, вот и тележурналистка Ойдин также близко к сердцу приняла их горе и решила помочь. Но она не ожидала, что и ей придется решать насущный вопрос: простить или не простить, и при этом резать по живому. Ведь речь неожиданно пошла о ее семейном счастье, детях.

Во время интервью женщины с плачем рассказывали о пережитом. Так, Чарос познакомилась с парнем, который обманул ее, положил ей в сумку 500 долларов и свел со своей знакомой, которая предложила девушке высокооплачиваемую работу в Турции. Правда, на дорожные расходы нужно было раскошелиться именно на 500 долларов.

Неожиданный поворот сюжета происходит в тот момент, когда женщины, описывая одного из виновных, вспомнили, как он хорошо знакомым журналистке движением поправляет волосы, потом прозвучало его имя – Самандар. Так звали и ее мужа.

"Я издалека его видела с женщиной, которая как две капли воды похожа на вас", – говорит одна из женщин и тут ошеломленная журналистка поняла, что речь идет о ее… муже, который обманывал ее и обрек на горе и лишение многих девушек, и она решила обличить его. Но перед этим героине предстоит пройти через психологический барьер.

"В последнее время мы подготовили несколько спектаклей, которые проходят с таким неожиданным эффектом. В частности, этот спектакль, заклеймивший торговлю людьми, проходит на ура", – говорит заместитель директора областного театра драмы и комедии им. Навои Кимёхон Рузиматова.

Сейчас в театре готовятся к Дню памяти и почестей 9 мая и Международному дню защиты детей. К этим датам будут поставлены специальные представления.

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