В Намангане готовятся к конкурсу "Ташаббус-2015"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. В апреле – мае в Наманганской области пройдут районные, городской и областной этапы традиционного конкурса предпринимателей "Ташаббус-2015".

Решение об этом принял хоким Наманганской области Баходир Юсупов. В соответствии с документом, городах и районах региона конкурс пройдет с 15 по 23 апреля, а областной этап – 7 мая в Молодежном центре Намангана.

Также решением утверждены Положение, план проведения конкурса, состав оргкомитета в соответствии с разработанными республиканским организационным комитетом "Ташаббус-2015" планом.

Данное решение принято в целях исполнения в области распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан № 165-Ф от 18 марта 2013 года "Об организации на высоком уровне конкурса на приз Президента Узбекистана "Ташаббус-2015" по итогам 2014 года среди предпринимателей, фермеров и ремесленников".

УЗИНФОРМ