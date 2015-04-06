



Пакистанский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля Министерство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Риаз Хусаин Бухари. Встреча была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам узбекско-пакистанских отношений, взаимодействия в рамках институтов ШОС, сообщает МИД Узбекистана. Предыдущий визит посла Пакистана в МИД Узбекистана состоялся 17 февраля, тогда стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного партнерства в различных сферах, график двусторонних контактов в 2015 году, включая очередные заседания совместных институтов сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи