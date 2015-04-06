Посол Индии отбывает из Узбекистана

Посол Индии отбывает из Узбекистана06.04.2015 18:32
ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Викрамом Кумаром Дораисвами, завершающим свою работу на посту главы дипмиссии своей страны в Ташкенте.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, предстоящие узбекско-индийские контакты на различных уровнях, обменялись мнениями по некоторым международным проблемам.
Викрам Дораисвами был аккредитован в Узбекистане в ноябре прошлого года, сменив в этой должности Анумула Гитеша Сарму.
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