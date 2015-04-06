Объявлены официальные итоги выборов Президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошло заседание, на котором были объявлены официальные итоги состоявшихся 29 марта в Республике выборов главы государства.

На заседании председатель ЦИК М.Абдусаломов сообщил, что минувшие выборы прошли в строгом соответствии с национальным законодательством. В голосовании приняли участие 18 миллионов 942 тысяч 349 граждан из 20 миллионов 798 тысяч 52 включенных в список избирателей, что составляет 91,08 процента.

По итогам выборов за Каримова Ислама Абдуганиевича, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 17 миллионов 122 тысячи 597 избирателей или 90,39 процента от общего числа принявших участие в голосовании избирателей, за Саидова Акмаля Холматовича, выдвинутого от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", – 582 тысячи 688 или 3,08 процента избирателей, за Кетмонова Хотамжона Абдурахмановича, выдвинутого от Народно-демократической партии Узбекистана, – 552 тысячи 309 или 2,92 процента избирателей, за Умарова Наримона Маджитовича, выдвинутого от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", – 389 тысяч 24 или 2,05 процента избирателей.

Вследствие этого, в соответствии со статьями 90, 117 Конституции Республики Узбекистан, статьями 14, 35, 36 Закона "О выборах Президента Республики Узбекистан», статьями 5, 9 Закона Республики Узбекистан "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Каримова Ислама Абдуганиевича избранным на должность Президента Республики Узбекистан.

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