



Глава грузинской дипмиссии посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти. Беседа была посвящена обмену мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также предстоящих узбекско-грузинских контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Предыдущий визит грузинского посла во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 10 ноября минувшего года, тогда стороны обсудили практические вопросы, связанные с предстоящими узбекско-грузинскими контактами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи