Глава грузинской дипмиссии посетил МИД Узбекистана

Глава грузинской дипмиссии посетил МИД Узбекистана07.04.2015 19:23
ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти.
Беседа была посвящена обмену мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также предстоящих узбекско-грузинских контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.
Предыдущий визит грузинского посла во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 10 ноября минувшего года, тогда стороны обсудили практические вопросы, связанные с предстоящими узбекско-грузинскими контактами.
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