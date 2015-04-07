В МИД Узбекистана прошла очередная встреча с послом Китая

В МИД Узбекистана прошла очередная встреча с послом Китая07.04.2015 20:31
ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
В ходе переговоров был обсужден ряд вопросов узбекско-китайских связей, в том числе практического взаимодействия в рамках ШОС, сообщает пресс-служба МИД.
Предыдущий визит китайского посла в МИД Узбекистана состоялся днем ранее и был посвящен обсуждению практических аспектов предстоящих межмидовских контактов.
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