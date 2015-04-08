Узбекскому лидеру продолжают поступать поздравления по случаю переизбрания

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов продолжает получать поздравления от лидеров зарубежных государств, руководителей международных и общественных организаций по случаю его переизбрания на очередной президентский срок по результатам состоявшихся 29 марта в Республике выборов главы государства.

Так, в адрес узбекского лидера поступили послания от президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри, президента Чешской Республики Милоша Земана, президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Аль Сиси, президента Исламской Республики Афганистан Мухаммада Ашрафа Гани, премьер-министра Королевства Таиланд Праюта Чан-Оча, президента Грузии Георгия Маргвелашвили, президента Республики Армения Сержа Саргсяна, президента Государства Палестина, председателя Исполнительного Комитета Организации Освобождения Палестины Махмуда Аббаса, Служителя Двух Священных Мечетей, Короля Королевства Саудовской Аравии Сальмана бин Абдельазиз Аль Сауда, наследного принца, заместителя председателя Кабинета Министров Королевства Саудовской Аравии Мугрина бин Абдельазиз Аль Сауда, султана Омана Кабус бин Саида, эмира Государства Кувейт Сабаха ал-Ахмад ал-Жабир ас-Сабаха, эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани, наследного принца Государства Катар Абдуллаха бин Хамад Аль Тани, премьер-министра, министра внутренних дел Государства Катар Абдуллаха бин Насир бин Халифа Аль Тани, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министра, хокима Эмирата Дубай шейха Мухаммада бин Рашид Аль Мактума, президента Украины Петра Порошенко, президента Азиатского банка развития Такехико Накао, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, генерального секретаря Энергетической Хартии Урбана Руснака, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, Митрополита Ташкентского и Узбекистанского, главы Среднеазиатского митрополичьего округа Викентия, председателя Британо-узбекского общества Хартли Бута, председателя Кембриджского Форума по Центральной Азии, профессора Сиддхарта Саксены, президента ОК "РУСАЛ" Олега Дерипаски, председателя Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-Заде, президента, главного исполнительного директора и председателя компании "Дженерал Моторс Корея" Сержио Роча, члена наблюдательного совета узбекско-германского СП "МАН Авто Узбекистан" и независимого консультанта компании "КЛААС" Удо Фёлькера и других.

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