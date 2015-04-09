Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и Швейцария в сфере водных ресурсов

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча со специальным посланником Швейцарской Конфедерации по вопросам водного сотрудничества Вильгельмом Майером, которая была посвящена обсуждению перспектив развития межгосударственного сотрудничества по реализации национальных проектов в сфере управления водными ресурсами в условиях изменения климата.

Встреча прошла при участии посла Швейцарии Николаса Брюля и директора представительства Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Иларии Дали.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость строгого соблюдения норм международного права, устанавливающих принципы ненанесения ущерба окружающей среде и интересам сопредельных государств при использовании ресурсов трансграничных рек.

УЗИНФОРМ