Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, директором Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД Бахтиёром Хакимовым, которая прошла при участии посла РФ в Ташкенте Владимира Тюрденева.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках ШОС, в том числе ход подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других уставных органов.

В этот же день в соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2015 год прошли узбекско-российские межмидовские консультации по вопросам ШОС, сообщает МИД Узбекистана.

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