



Обсужден график узбекско-американских контактов на текущий год



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по отдельным актуальным международным и региональным проблемам, обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, рассмотрены планируемые на нынешний год узбекско-американские контакты на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи