В Ташкенте прошла церемония инаугурации Президента

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте состоялось совместное заседание верхней и нижней палат Олий Мажлиса Узбекистана, в рамках которого была проведена торжественная церемония по случаю инаугурации вновь избранного Президента Республики Ислама Каримова.

Церемонию вступления в должность главы государства, в которой приняли участие члены правительства, депутаты, сенаторы, руководители министерств и ведомств, представители аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств, а также журналисты, провел председатель ЦИК М.Абдусаломов, который осветил итоги состоявшихся 29 марта президентских выборов и вручил Исламу Каримову удостоверение Президента Республики Узбекистан.

В свою очередь, в соответствии со статьей 92 Конституции Республики Узбекистан Президент Ислам Каримов принес присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности".

Таким образом, под звуки Государственного гимна Ислам Каримов вступил в должность Президента Республики Узбекистан,после чего выступил с программной речью.

УЗИНФОРМ