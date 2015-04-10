Программная речь Президента Узбекистана на церемонии инаугурации

ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля на торжественной церемонии по случаю вступления в должность Президента Узбекистана Ислам Каримов выступил с программной речью, в которой он выразил благодарность избирателям и обозначил перспективы по дальнейшему развитию страны.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие соотечественники, уважаемые депутаты Олий Мажлиса!

Дорогие гости!

Мне доставляет огромное удовольствие, обращаясь к вам, депутатам Законодательной палаты и членам Сената Олий Мажлиса, и в вашем лице ко всему нашему народу, выразить искреннюю благодарность всем соотечественникам, которые оказали мне высокое доверие, избрав Президентом Республики Узбекистан.

Пользуясь этой возможностью, выражаю вам, мои дорогие, свое глубокое уважение и почтение, желаю всем здоровья, счастья и благополучия.

Оказанное мне доверие я рассматриваю прежде всего как огромную ответственность и большую честь, и еще раз хочу заверить – я приложу все свои силы, посвящу свою жизнь тому, чтобы оправдать такое высокое, ни с чем не сравнимое доверие народа.

Дорогие друзья!

Мы, полностью отказавшись от старого, изжившего себя тоталитарного строя и став хозяевами своей судьбы, поставили перед собой такие важные цели, как построение нового, демократического государства и гражданского общества, свободной, никому и ни в чем не уступающей, благоустроенной жизни. Сегодня в результате широкомасштабных преобразований и реформ, последовательно осуществляемых нами на этом пути, мы достигли таких огромных успехов и высоких рубежей, которые никто не может отрицать.

Важнейшим фактором всех наших достижений, безусловно, стал избранный нами эволюционный и поэтапный путь развития Узбекистана, основанный на пяти известных принципах и признанный в мире как «узбекская модель» реформ, и сегодня сама жизнь доказывает, насколько правильным является этот путь.

О преимуществах и эффективности нашей модели развития свидетельствует то, что в ней всесторонне учтены природные, исторические, национальные, демографические и экологические особенности, присущие Узбекистану, и она полностью оправдала себя на практике.

К примеру, если говорить о сельском хозяйстве, то мы придали приоритетное значение развитию фермерского движения, основанного на арендном землепользовании, активно поддержали этот процесс, и именно благодаря всему этому фермерское движение, можно с уверенностью сказать, оставит яркий след в нашей новейшей истории. Сегодня наши фермерские хозяйства не только производят 90-92 процента сельскохозяйственной продукции страны, но и все больше становятся общественно-политическим движением, берущим на себя ответственность за развитие и будущее нашего села.

Или если взять малый бизнес и частное предпринимательство, то в настоящее время в этой сфере производится 56 процентов валового внутреннего продукта страны и трудятся 75-77 процентов всего занятого населения.

Безусловно, наши достижения, которые отражены в столь ярких показателях и цифрах, станут мощным импульсом на пути углубления осуществляемых нами реформ, прочным фундаментом завтрашнего дня и будущего развития страны.

Сегодня мы с полным основанием можем заявить – именно за счет реализации таких реформ мы обеспечиваем устойчивые темпы развития экономики Узбекистана. В последние 10 лет темпы роста валового внутреннего продукта страны ежегодно превышают 8 процентов. С учетом того, что, по нашим расчетам, и в нынешнем, 2015 году, эти темпы сохранятся на том же уровне, думаю, все становится еще более очевидным.

В этой связи нельзя не сказать о том, что в основе всех наших огромных успехов, прежде всего, лежит кардинальное изменение сознания и мышления, рост политической и правовой культуры наших людей, нашего самоотверженного и мужественного народа, многое повидавшего на своем веку. Главное, самой надежной опорой для нас является наша молодежь, уверенно входящая в жизнь как решающая сила, обладающая современными знаниями и профессиями, самостоятельно и по-новому мыслящая, способная взять на себя ответственность за будущее Родины.

Вместе с тем я хотел бы, чтобы все мы не забывали одну важную истину.

Если мы, удовлетворившись достигнутыми успехами и рубежами, предадимся самоуспокоенности и эйфории, то можем допустить большую, надо сказать, непростительную ошибку.

Всем нам хорошо известно, что мир, развиваясь, не стоит на месте, особенно если учесть, что мы живем в XXI веке – веке интеллектуального труда, интернета и глобализации, и стремительно меняющееся время постоянно напоминает нам об этом.

Продолжающийся в мировых масштабах финансово-экономический кризис, обретающие все более жесткий характер конкуренция и противостояние, такие усиливающиеся вызовы и угрозы, как радикализм, терроризм и экстремизм, требуют от всех нас, прежде всего, еще большей сплоченности, еще большей мобилизации наших сил и возможностей.

Безусловно, в рамках осуществляемой нами сегодня огромной работы самой актуальной задачей является ускорение и повышение эффективности демократических реформ, кардинально меняющих нашу жизнь.

Когда мы говорим об этом, особое значение для нас имеет устранение оставшихся от прежнего тоталитарного режима стереотипов, решение все еще имеющихся различных проблем, последовательная реализация принятых нами законов и дальнейшее углубление проводимых реформ.

В первую очередь, мы должны поднять на новый, более высокий уровень реформы в сфере обеспечения свободы слова и информации, прав и свобод человека, дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы, развития институтов гражданского общества, и следует отметить, что в этих направлениях нам предстоит еще сделать многое.

Ни для кого не секрет, что если мы не обеспечим конкурентоспособность нашей экономики, то есть модернизацию и диверсификацию производственных сфер и отраслей, их техническое и технологическое обновление, мировой рынок, а завтра – и внутренний рынок, не примет производимую нами продукцию.

Все мы должны хорошо осознать эту истину.

Поэтому, если мы заботимся о нашем завтрашнем дне, о нашем будущем, то надо открыто признать, что без дальнейшего углубления осуществляемых в нашей экономике широкомасштабных реформ, прежде всего структурных преобразований, не решив вопрос ее подъема на новый, современный уровень, нельзя вести речь о достижении нашей важнейшей цели – войти в ряд высокоразвитых демократических государств.

Ключевой задачей для нас должно стать устранение всех преград и ограничений на пути развития частной собственности и частного предпринимательства, являющихся, как закреплено в нашей Конституции, приоритетной сферой многоотраслевой экономики страны.

Надо подчеркнуть, что за прошедшие годы нами проведена и продолжается большая работа по созданию прочной нормативно-правовой базы и надежных гарантий, направленных на защиту частной собственности и частных собственников, в том числе предоставление льгот и преференций субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства.

Однако, несмотря на известные всем нам преимущества частной собственности по сравнению с государственной, проводимая в этой сфере работа, к сожалению, не смогла полностью решить вопрос предоставления необходимой свободы частным собственникам, не дает пока ожидаемых результатов.

Именно поэтому мы должны сократить до стратегически и экономически обоснованных размеров долю и уровень присутствия государства в экономике.

Еще одна задача, стоящая перед нами, - необходимо отказаться от всяких форм все еще сохраняющейся административно-командной системы, четко распределить задачи и полномочия между государственными органами, бизнесом и частным сектором, перейти на биржевую систему осуществления торговых операций, за исключением розничной торговли.

Наряду с этим следует также внести соответствующие коррективы в деятельность наших корпоративных или акционерных объединений с учетом опыта ведущих зарубежных фирм и компаний.

Наш практический опыт показал, что в Узбекистане наиболее эффективным, оптимальным и оправдывающим себя является такой вариант, когда владельцами акций становятся наряду с отечественными и иностранные инвесторы. Его преимущество заключается в том, что иностранные акционеры – учредители, помимо оснащения совместных предприятий высокотехнологичным оборудованием, внедряют также современные методы организации и управления производством.

В этой связи еще раз хочу сказать, что мы открыты для дальнейшего развития сотрудничества с зарубежными государствами и компаниями, готовы создать для этого новые, более широкие условия и возможности.

Последовательное углубление кардинальных реформ, осуществляемых в настоящее время, намеченных на 2015 год и последующий период, сохранение устойчивых темпов роста экономики, несомненно, послужит качественному улучшению структуры государственного управления и значительному повышению конкурентоспособности нашей экономики, обретению Узбекистаном достойного места на мировой арене.

Дорогие друзья, соотечественники!

Считаю необходимым остановиться еще на одном очень важном вопросе, который, безусловно, волнует всех нас.

Мы живем в тревожное, все более напряженное время, когда усиливаются различные угрозы и вызовы, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

Учитывая все это, в целях сохранения царящих сегодня в нашей стране мира и спокойствия, благополучия и процветания нашего народа, неприкосновенности наших границ мы должны считать своей первостепенной задачей дальнейшее укрепление дружеских отношений и взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Считаю своим долгом еще раз заявить – Узбекистан никогда не присоединится ни к каким военно-политическим блокам, не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, пребывания наших военнослужащих за пределами страны.

В складывающейся сегодня непростой ситуации вокруг нас мы считаем именно такую позицию, такую политику самой правильной для себя, единственно верной. Как я уже говорил, нашему народу, прежде всего, нужны мир и спокойствие, и мы должны за это бороться.

Пользуясь предоставленной возможностью, позвольте от своего имени, от имени всего нашего народа выразить глубокую признательность оказывающим нам поддержку и содействие, укрепляющим с нами дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество зарубежным государствам и международным организациям, присутствующим сегодня в этом зале их представителям, всем иностранным гостям.

Выражаю искреннюю благодарность главам государств, политическим и общественным деятелям, направившим свои поздравления в связи с избранием меня Президентом Республики Узбекистан.

Вновь и вновь низко кланяюсь своему народу, оказавшему мне столь высокое доверие.

Преданно и самоотверженно, с сыновней любовью служить нашему благородному и великодушному народу – это поистине высокая честь и великое счастье для меня.

Желаю всем вам, мои дорогие, мира и благополучия, новых успехов и удач! ".

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