В кишлаке создаются рабочие места

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В недавно открытом швейном цехе в махалле "Чинор" кишлака Навкент Янгикурганского района Наманганской области шьют на заказ и на продажу костюмы, пальто, куртки, которые пользуются большим спросом у покупателей.

"Попутно мы создали около десятка рабочих мест", – говорит руководитель цеха, местный предприниматель Шокиржон Нурматов.

Он с детства интересовался модой и конструированием одежды, прилежно изучал основы этой профессии и со временем стал не просто мастером, а законодателем мод в масштабах родного района.

Кроме того, здесь освоили производство чехлов для матрацев, которые пользуются спросом в больницах и детских садах.

В ближайшее время планируется нарастить объемы производства, наладить выпуск других изделий. Благодаря этому удастся увеличить число рабочих мест.

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