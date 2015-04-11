В Намангане выявлены лучшие библиотекари

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане прошел областной этап республиканского конкурса "Лучший специалист информационно-ресурсного центра".

В профессиональном конкурсе приняли участие работники ИРЦ всех районов области. Уровень их знаний и квалификации оценивался по трем направлениям: презентация представленных работ и участие во внедрении инновационных технологий, тесты по специальности, тематическая подборка литературы по библиографическим показателям.

Абсолютным победителем областного этапа стал специалист Туракурганского районного ИРЦ Шухратжон Мадрахимов, последующие места заняли заведующая информационно-библиотечным и краеведческим отделом областного ИРЦ Мунира Эшонбобаева, представители Янгикурганского и Чартакского ИРЦ Гулнора Абдурахманова и Мохира Абдуллаева. Были отмечены и другие активные участники конкурса.

А Шухратжон Мадрахимов будет представлять регион на республиканском этапе конкурса.

УЗИНФОРМ