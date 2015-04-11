В Намангане камни из почек извлекают без скальпеля

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Новейший прибор для безоперационного извлечения камней в почках поступил во вторник в Наманганский областной многопрофильный медицинский центр (бывшая облбольница).

"Оно было приобретено объединением на заработанные средства в кредит. Часть суммы – 100 млн. сумов была выплачена сразу, остальную – примерно 400 млн. мы будем выплачивать постепенно", – рассказывает заведующий отделением эндоурологии Нурилло Батыров.

По его словам, аппарат В-5-200 производства Южной Кореи – многофункциональный. Во-первых, наше лечение кардинально отличается от прежнего – полостного метода, то есть операционного. "Сейчас мы успешно обходимся без скальпеля", – замечает Нурилло-ака.

При помощи этого аппарата устанавливается местоположение камня в почках, он фиксируется и после прокола (безоперационного) вставляются трубки определенного размера, которые входят одна в другую. Затем трубка закрепляется и идет раздробление камня. Вся процедура проходит безболезненно и длится около получаса.

Период восстановления длится всего несколько дней, а при операциях реабилитация пациента протекала не меньше двух-трех недель.

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