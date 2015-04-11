Международный фестиваль джаза стартовал в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В среду, 8 апреля, в Узбекистане начался Международный фестиваль джаза.

Как сообщает пресс-служба посольства США, фестиваль организуется Государственной консерваторией Узбекистана, Государственным джаз-оркестром Узбекистана им. Б.Закирова и театром "Ильхом" при поддержке и участии посольств США, Франции, Индии и Латвии в Узбекистане, а также информационной поддержки НАЭСМИ и под эгидой Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане по случаю празднования Международного дня джаза.

ЮНЕСКО объявило 30 апреля "Международным днем джаза" в ноябре 2011 года. Это сделано с целью подчеркнуть роль этого музыкального направления в объединении людей со всех уголков земного шара. В декабре 2012 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила решение провозгласить 30 апреля Международным днём джаза.

Главное событие Международного дня джаза будет проводиться при участии Генерального директора ЮНЕСКО, Ирины Боковой, и легендарного джазового пианиста и композитора Хэрби Хэнкока, являющегося послом Доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу и руководителем Института джаза Телониус Монка.

Кроме того, всем странам мира предлагается присоединиться к празднованию и воздать должное джазу любым возможным способом. Целью этого является создание глобального сообщества людей, которые посредством джаза объединяют и строят мир. В 2014 году Международный день джаза был проведен в более чем в 190 странах мира.

Основной целью фестиваля является предоставление возможности джазовым музыкантам Узбекистана и зарубежья провести празднование этого универсального языка мира, культурного разнообразия и межкультурного диалога посредством проведения различных мероприятий, в частности концерты и джем-сейшен (импровизации), мастер-классы и творческие встречи.

Международный джазовый фестиваль в Узбекистане будет проведен при участии джаз-исполнителей и групп из Узбекистана и за рубежа. Любители музыки могут услышать Государственный джаз-оркестр им Б. Закирова, группа "Jazzirama", джаз-квартет Ари Роланда (Нью-Йорк, США), группу "Ситар Фьюжн", профессора Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца Пьера де Бетманн (Франция), Ксилема Трио (Латвия).

УЗИНФОРМ