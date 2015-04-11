Культура приходит в кишлак

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. В среду в кишлаке Карнон Чустского района Наманганской области был открыт новый центр культуры и отдыха с концертным залом на 150 мест. Он появился вместо старого сельского врачебного пункта.

"На реконструкцию здания потребовалось 505 млн. сумов, на приобретение мебели и музыкальных инструментов выделено 46 млн. сумов", – говорит начальник районного отдела культуры и спорта Муборак Муйдинова.

В новом очаге культуры уже открыты кружки хорового пения и народной музыки. Преподаватель Олим Жураев учит ребят играть на рубабе. Ребята на узбекском народном инструменте умудряются неплохо исполнять русскую песню "Катюша". По словам педагогов, Санджар Самижонов, Саидбек Юсупжонов, Сожида Турдалиева и Азиза Мамадалиева подают большие надежды.

К Дню победы над фашизмом здесь готовят специальную концертную программу, одним из хитов которой и станет "Катюша" на рубабе, пояснила М. Муйдинова. Кроме того, по ее словам, идут работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. Чустий и районного филиала музея памяти и почестей, мемориального комплекса в честь героев войны и труда.

– В кишлаке проживают 17,9 тыс. человек, среди не только узбеки, но и таджики, киргизы, татары, – говорит председатель СГП Эрали Умаралиев.

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