Исламу Каримову продолжают поступать поздравительные послания

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова продолжают поступать поздравительные послания от лидеров зарубежных государств и глав международных организаций по случаю его победы на состоявшихся 29 марта выборах Президента Республики Узбекистан.

В частности, вновь избранного главу государства поздравили Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, премьер-министр Японии Шиндзо Абэ, Федеральный президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук, Президент Французской Республики Франсуа Олланд, Президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг, Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абделазиз Бутефлика, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Наваз Шариф, Президент Тунисской Республики Мухаммад аль-Божий Каид ас-Сибсий, администратор Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, председатель Американско-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президент Американско-узбекской торговой палаты Стивен Надерни, вице-президент общества "Германия-Узбекистан" Петер Шпари, президент Европейской академии по наблюдению за выборами Стеф Горис, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин, президент Всемирного банка Джим Янг Ким, исполнительный директор компании "Лемкен" Антони ван дер Лей, исполнительный директор Германо-узбекского делового совета, инвестор СП "Дойче Кабель АГ Ташкент" Фальк Порше, директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Виктор Матвеев.

УЗИНФОРМ