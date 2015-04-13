Корейский посол посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

Корейский посол посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана13.04.2015 18:14
ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 13 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы подготовки предстоящих двусторонних мероприятий на высоком уровне, рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, а также продвижения конкретных проектов в высокотехнологичных отраслях с участием ведущих корейский компаний, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.
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