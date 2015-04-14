Узбекистан поддержал позицию международных посредников в иранском ядерном вопросе

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление о том, что Узбекистан поддерживает достигнутые 2 апреля в Лозанее договоренности по "Ключевым параметрам Совместного всеобъемлющего плана действий" между Исламской Республикой Иран и "Группой шести" международных посредников по иранской ядерной программе (которые подразумевают сокращение Ираном деятельности по обогащению урана в обмен на прекращение санкций против страны).

В сообщении МИД говорится, что, "будучи инициатором заключения Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, ставшего неразрывной частью глобальной системы разоружения, Узбекистан твердо выступает за полную ликвидацию оружия массового уничтожения, поддерживает усилия мирового сообщества, нацеленные на всемерное обеспечение режима нераспространения, определенного Уставом ООН и рамками ДНЯО.

В Узбекистане рассчитывают, что рамочные договоренности создадут прочную основу для достижения всеобъемлющего соглашения, способного внести серьезный вклад в укрепление международного мира и безопасности".

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