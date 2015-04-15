Ветеранов в Узбекистане поддержат материально

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению социальной защиты и материальной поддержки старшего поколения", которым определяются меры по поддержке ветеранов Второй мировой войны и граждан, достигших возраста более 100 лет.

В частности, документом предписывается в соответствии с Государственной программой "Год внимания и заботы о старшем поколении" и в целях оказания должного внимания лицам, достигшим возраста 100 лет и более, а также усиления адресной социальной защиты и материальной поддержки пенсионеров, ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов:

1. Установить с 1 мая 2015 года ежемесячную доплату к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, в размере 100 процентов минимальной заработной платы.

Определить, что финансирование сумм ежемесячной доплаты к пенсиям граждан, достигших возраста 100 лет и более, будет осуществляться за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

2. Утвердить с 1 мая 2015 года обновленный перечень льготных категорий лиц, которым предоставляются ежемесячные компенсационные денежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в размерах, дифференцированных от минимальной заработной платы, согласно приложению №1.

3. Списать в течение 2015 года с граждан, достигших возраста 75 лет и более, суммы излишне уплаченных пенсий и пособий, выявленных по результатам проверок правильности начисления назначенных пенсий и пособий, а также применения предусмотренных законодательством льгот.

4. Внести изменения и признать утратившими силу с 1 мая 2015 года некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложениям №2 и №3.

5. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;

привести ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.

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