Посол Китая посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Посол Китая посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана15.04.2015 16:54
ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана.
В ходе встречи были рассмотрены практические аспекты двусторонних отношений в контексте предстоящих узбекско-китайских контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что это уже третий визит главы китайской дипмиссии в МИД Узбекистана в этом месяце. В ходе предыдущей встречи, 7 апреля, был обсужден ряд вопросов узбекско-китайских связей, в том числе практического взаимодействия в рамках ШОС.
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