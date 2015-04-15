



Посол Китая посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана. В ходе встречи были рассмотрены практические аспекты двусторонних отношений в контексте предстоящих узбекско-китайских контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что это уже третий визит главы китайской дипмиссии в МИД Узбекистана в этом месяце. В ходе предыдущей встречи, 7 апреля, был обсужден ряд вопросов узбекско-китайских связей, в том числе практического взаимодействия в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи