Узбекистан и Таджикистан обсудили перспективы сотрудничества

Узбекистан и Таджикистан обсудили перспективы сотрудничества15.04.2015 14:58
ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Музаффаром Хусейновым.
В рамках состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по некоторым региональным и международным вопросам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Предыдущий визит главы таджикской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана прошел 30 октября минувшего года. Тогда состоялось обсуждение практических вопросов двусторонних отношений и перспективных направлений развития сотрудничества.
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