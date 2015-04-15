



Узбекистан и Таджикистан обсудили перспективы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Музаффаром Хусейновым. В рамках состоявшихся переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по некоторым региональным и международным вопросам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Предыдущий визит главы таджикской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана прошел 30 октября минувшего года. Тогда состоялось обсуждение практических вопросов двусторонних отношений и перспективных направлений развития сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи