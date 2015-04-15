



Спецпосланник внешнеполитического ведомства КНР посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Министерство иностранных дел Узбекистана посетила делегация МИД Китайской Народной Республики во главе со специальным посланником Лю Гучаном, прибывшая в Ташкент для проведения встречи в рамках регулярных межмидовских контактов. В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам реформирования ООН, другим вопросам узбекско-китайской повестки дня, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи