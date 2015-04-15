Узбекистан и КНР развивают торгово-экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Сунь Лицзе, которая была посвящена рассмотрению результатов мероприятий 4-го заседания совместного Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего 7-10 апреля в столице Китая, Пекине.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость продолжения активной работы по продвижению проектов взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и транспортно-коммуникационного сотрудничества, а также обсудили практические аспекты подготовки к предстоящему заседанию Узбекско-китайского межправительственного комитета, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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