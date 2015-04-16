



Руководители зарубежных государств и организаций поздравляют Ислама Каримова



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Лидеры зарубежных стран и организаций продолжают поздравлять Ислама Каримова с победой на состоявшихся 29 марта выборах Президента Республики Узбекистан. В частности, глава государства получил послания от Федерального Президента Австрийской Республики Хайнца Фишера, Президента Государства Израиль Реувена Ривлина, Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Балкиях Муиззадин Ваддауллаха, Президента Республики Молдова Николае Тимофти, председателя Исполнительного совета Правительства Исламской Республики Афганистан Абдуллы Абдуллы, заместителя премьер-министра, министра финансов Японии, председателя парламентской лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, Президента Исламского банка развития доктор Ахмада Мухаммада Али, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Шамиля Алескерова, президента Европейского института международных отношений Ирнерио Семинаторе, председателя "НЭК Корпорейшн" Каору Яно, президента и главного исполнительного директора компании "Самсунг Инжиниринг" Пак Чун Хи, президента и главного исполнительного директора компании "Хюндай Инжиниринг" Ким Ви Чуля, президента и главного исполнительного директора компании "Лотте Кемикал Корпорейшн" Хо Со Ёнга, президента и главного исполнительного директора компании "Лотте Хотелз энд Рисортс" Сонг Ёнг-Дока, председателя компании "Шиндонг Энерком", председателя Ассоциации дружбы "Корея-Узбекистан" Ким Юн Сика, руководителя компании "Папенбург" Гюнтера Папенбурга, руководителя компании "Трушлер" Хайнриха Трушлера, президента Японской буддийской организации "Сока Гаккай Интернешнл" Дайсаку Икеды, президента и главного исполнительного директора "Корейской газовой корпорации" Джонга Хо Ли, председателя "Лотте Груп" Донг Бин Шина, президента компании "Самсунг Электроникс" Сан Джин Пака, председателя Совета директораов "Китайской национальной нефтегазовой корпорации" Чжоу Цзипина, президента компании "Поли Текнолоджи Инк." Ван Линя, президента компании "Хуавей Текнолоджи Ко.Лтд" Жэнь Чжэнфэя, президента и главного исполнительного директора "Сасол Лимитед" Дэвида Констебля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи