



Посол РФ посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым. В ходе переговоров стороны рассмотрели практические аспекты предстоящих узбекско-российских контактов по линии МИД и на других уровнях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. Предыдущий визит посла РФ в МИД Узбекистана состоялся 9 апреля. Тогда Владимир Тюрденев сопровождал специального представителя президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД Бахтиёра Хакимова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи