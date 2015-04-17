Наманганские тяжелоатлеты завоевывают медали

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Успешно выступили в Ташкенте на недавнем чемпионате Республики по пауэрлифтингу наманганские атлеты, завоевавшие 10 медалей в разных весовых категориях.

Победительницей турнира среди субюниорок (до 16 лет) стала студентка педагогического колледжа дошкольного образования Гульмира Давронова. Девушка, выступая в весовой категории 63 кг, вытянула в сумме троеборья 162,5 кг (65 + 30 + 67,5), что и дало ей первое место. Занимается Гульмира в школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ) у тренера Шавката Хатамова.

В очередной раз титул чемпиона Узбекистана среди ветеранов взял старший тренер области по тяжелой атлетике Хабибулло Кадыров. В весовой категории 74 кг он набрал в трех упражнениях 480 кг (150 + 120 + 210). Этот результат, правда, уступает его личному рекорду – 500 кг, но его оказалось вполне достаточно для победы.

Серебряными медалями ограничились студент второго курса колледжа олимпийского резерва Ойбек Инамжанов (59 кг), в троеборье показавший результат 290 кг (115 + 55 +120), воспитанник Шавката Хатамова юниор Жахонгир Садалиев из ШВСМ (74 кг) – 435,5 (160 + 95 + 177,5). В этом же весе "бронзу" с результатом 385 кг (145 + 100 + 140) завоевал Жавохир Абдулладжанов (ШВСМ), воспитанник тренера Шухрата Абдувалиева, а четвертое место занял молодой предприниматель Аюбхон Шакиров, набравший в сумме троеборья 350 кг (130 + 90 + 130).

Завоевали медали наманганские атлеты и в состязаниях по пауэрлифтингу среди паралимпийцев. Здесь был один вид программы – жим лежа. Музаффар Ахмадалиев вытянул 120 кг и стал победителем среди парней в категории 80 кг, Сохибжон Хамидов поднял 70 кг и стал вторым в категории 88 кг. Искандар Валиханов в категории 54 показал результат 70 кг и тоже получил серебряную медаль. Все эти парни – воспитанники ДЮСШ № 29 из Туракургана, тренируются у Машраба Ибрагимова и Хабибулло Кадырова.

"Бронзу" в этом виде также завоевали в своих весовых категориях Аббосхон Рахимжанов (ШВСМ) и Акмал Юсупжанов, а Иброхим Бегматов (оба занимаются в спорткомплексе "Баркамол авлод") занял четвертое место.

В планах наманганских мастеров пауэрлифтинга – подготовка к республиканским и континентальным турнирам. В сентябре в Ташкенте состоится отбор среди паралимпийцев, на нем будут разыгрываться путевки на Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. А для выступающих по обычной программе главным стартом будет чемпионат Азии в Ташкенте, намеченный на середину декабря.

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