Фольклорный фестиваль в музыкальной школе Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Своеобразный отчетный концерт в виде фестиваля узбекского фольклора провели во вторник учащиеся отделения традиционного пения детской музыкальной школы № 1 Намангана.

Фестиваль был посвящен Году внимания и заботы о старшем поколении, а также приближающемуся дню рождения замечательного поэта Мухаммада Юсуфа. Ребята исполнили на стихи Юсуфа четыре песни, а музыку к ним сочинил преподаватель отделения Азизбек Пулатов.

Как говорит директор ДМШ Лютфия Халиляева, основная цель, стоящая перед юными исполнителями, – это показать, чему они научились за текущий учебный год, ну и привыкнуть к большой сцене, публике в зале. Гостями концерта, помимо педагогов и учеников школы, были активисты махалли "Порлок".

Также были исполнены попурри узбекских мелодий, лапары, а Зебунисо Мамадалиева и Жамшид Эркинов на ура спели зажигательную народную песню "Сой буйи".

УЗИНФОРМ