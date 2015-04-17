Наманганские колледжи играют в КВН

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник команды Наманганского медицинского и педагогического колледжей, а также колледжа социальной сферы, экономики и педагогики и 2-го академического лицея при НамГУ сошлись в состязаниях веселых и находчивых, проявив сообразительность и остроумие.

В ходе КВН участникам пришлось состязаться по многим условиям: оригинальное и яркое знакомство, музыкальная композиция и умение выпутываться из сложных ситуаций, решать проблемы.

"При этом студенты едко прошлись по бардаку на транспорте, стремящимся вверх ценам на рынках, торговле людьми и наркомании", – рассказывает преподаватель русского языка и литературы Дилором Мансурова.

Жюри было трудно отдать предпочтение кому-либо, все были на высоте. Блеснули остроумием и искусством импровизации студентки отделений сестринское и лечебное дело Икбол Сиддикова и Гулрух Ахматова, Мусо Сотволдиев из команды "Медикал старз" 2-го Наманганского медицинского колледжа

В итоге первое место заняла команда будущих медиков "Медикал старз" 2-го Наманганского медицинского колледжа. Она завоевала право на участие в городском этапе КВН. Что интересно, в команде участвовали и бывшие выпускники колледжа Ориф Сотволдиев, Шохрух Олимжонов и другие.

Будущие педагоги заняли второе место, а команды колледжа социальной сферы, экономики и педагогики и 2-го академического лицея при НамГУ – третье.

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