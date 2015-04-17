Ветеранам войны вручены юбилейные медали

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В среду хоким области, члена Сената Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов вручил семи ветеранам Второй Мировой войны юбилейные медали в честь 70-я победы над фашизмом.

Торжество прошло в концертном зале Наманганского колледжа искусств. Чествовать ветеранов пришли представители общественности, студенты колледжа, офицеры областного управления по делам обороны.

Почтенных аксакалов встречали хорошо всем знакомые мелодии военных лет и современные, посвященные той великой войне. В глазах у многое переживших и повидавших ветеранов стояли слезы.

Руководитель области подчеркнул значимость подвига воинов, защитивших мир от "коричневой чумы" фашизма. Также он отметил, что в Узбекистане чтят ветеранов, они являются примером для молодежи.

Затем Баходир Юсупов и заместитель начальника областного управления по делам обороны подполковник Дильмурод Турсунов вручили ветеранам согласно Указу Президента памятные медали в честь 70-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне и денежные премии.

Растроганные воины не могли сдержать эмоций. Со словами благодарности выступил ветеран войны Низомжон Сатаров.

Церемония завершилась общим фото на память.

Это первая торжественная акция в честь юбилея Победы над фашизмом. Подобные мероприятия пройдут во всех районах области. всем ветеранам Второй мировой войны будут вручены юбилейные медали. А к тем, кто не сможет лично присутствовать в силу преклонного возраста и болезней, представители хокимиятов, махаллинских сходов граждан, общественности придут домой и вручат награды и денежные подарки от Президента Республики.

Всего, по данным областного управления по делам обороны, в Наманганской области осталось 159 ветеранов войны и свыше 3 тысяч участников трудового фронта.

Как рассказал подполковник Турсунов, сейчас согласовывается с хокимиятом вопрос о бесплатном лечении ветеранов области в санаториях Узбекистана. Предполагается, что такую возможность предоставят самым нуждающимся в поправке здоровья.

"Также всех героев войны и тех, кто ковал победу в тылу, обязательно навестят делегации общественности и работников УДО. Они помогут в уборке помещений, медики проконсультируют аксакалов. И, конечно же, в праздничные дни почтенные аксакалы станут героями встреч с молодежью – школьниками, студентами. Такие вахты памяти пройдут повсеместно. В общем, мы постараемся сделать все для наших ветеранов", – говорит заместитель начальника облУДО подполковник Турсунов.

УЗИНФОРМ